被動元件產業需求增溫，且半導體相關及PCB軟板雷射鑽孔佈局進入收割，雷科(6207)今年營運展望樂觀，雷科董事長鄭再興表示，由於今年設備業績成長很大，全年業績很正向，預估今年營收將較去年成長40%，獲利可望較去年大幅成長70%；法人預估，雷科今年每股盈餘可望達3.3元到3.5元。

雷科為被動元件上游材料和設備廠，產品包括：表面黏著元件&SMD捲裝材料、雷射修整機、陶瓷基板雷射切割機、劃線、鑽孔，以及自動光學檢查系統、迴銲爐等，下游客戶涵蓋被動元件的晶片電阻、積層陶瓷電容(MLCC)等，公司也跨入半導體及PCB軟板領域，半導體晶圓研磨設備已自去年開始出貨、封裝雷射切割機目前在驗證中，最快今年第4季或明年開始出貨，軟板雷射鑽孔也預計今年下半年開始出貨。

去年下半年新台幣兌美元大幅升值，對雷科獲利影響甚劇，去年前3季每股盈餘僅1.34元，不過去年第4季起，被動元件需求回溫，雷科設備產品出貨攀升，業績擺脫第3季谷底，由於全年匯損接近0.8元，法人預估，雷科去年每股盈餘接近2元。

由於上游紙漿等原物料價格持續飆漲，雷科捲帶繼去年底調漲價格5%到6%，預計今年第2季起再分次調漲20%，以反應材料成本增加。

受惠於被動元件需求強勁，雷科前2月合併營收2.1億元，年成長43.53%，隨著半導體、PCB軟板設備開始挹注營運，鄭再興表示，目前訂單已滿到第3季，今年設備營收可望較去年明顯成長，進而帶動全年營收較去年成長40%，由於設備毛利率高，獲利可望較去年成長70%，全年營運看起來很正向。

(時報資訊)