證交所表示，東科-KY（5225）因有重大訊息待公布，已公告其上市普通股自110年3月15日起暫停交易。該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。

大世科股票 3／15預收款券
事欣科去年每股虧1.78元 北美市場復甦在望

(工商 )

#東科-KY #暫停交易 #證交所 #重大訊息