東科-KY重訊待公布 3／15起暫停交易 17:592021/03/12 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，東科-KY（5225）因有重大訊息待公布，已公告其上市普通股自110年3月15日起暫停交易。該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。 大世科股票 3／15預收款券 事欣科去年每股虧1.78元 北美市場復甦在望 (工商 ) #東科-KY #暫停交易 #證交所 #重大訊息 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 香港二次上市 百度今招股 04:102021/03/12 全球財經 竹科供水超吃緊 節水率3月下旬恐再拉升 04:102021/03/12 財經要聞 若節水15％ 竹科廠商憂分區停水 04:102021/03/12 地方新聞 中捷警察隊揭牌 04:102021/03/12 地方新聞 誠創科技炒股 董座馬永玲否認犯罪400萬元交保 13:022021/03/12 社會 台南外銷鳳梨水洗除蟲 黃偉哲保證安全 15:502021/03/12 寶島 長榮連鎖酒店慶周年 五星住宿券下殺2折起 14:242021/03/12 財經 10家KY股法說 接力秀 04:102021/03/12 證券．權證 恒指收挫645點止連升 小米升4％ 16:492021/03/12 財經 北市和平東路驚傳偷拍狼 男大生落網辯純拍裙 18:122021/03/12 社會 今日股市備忘錄 04:102021/03/12 證券．權證 財經熱門新聞 快刪！10款APP被爆遭植入木馬 銀行帳戶恐被盜用 - 財經 拜登凶狠勝川普 打擊華為5G再亮大殺招 - 財經 - 中央社 高通掰了？傳蘋果自研5G數據機晶片 台積電又吃大單 - 財經 傳Netflix將禁「非同住」者分享帳號 打擊多人共享看片 - 財經 美債殖利率噩夢沒醒 那指100期貨挫250點 特斯拉又崩4％ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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