黃嘉千、于子育、吳定謙、羅宏正、姚愛寗、蔡亘晏主演故事工廠舞台劇《暫時停止青春》12日舉行首演記者會，黃嘉千飾演大齡慾女，劇中被老公吳定謙拋棄10多年，療傷過程勾搭上鮮肉羅宏正，于子育則演出黃嘉千女兒。黃嘉千、于子育2人同樣出身歌手、後來轉當主持人，30年前早在民歌餐廳就認識，于子育還曾幫黃嘉千代班。于子育說，當年組「錦繡二重唱」前，公司老闆有推薦過嘉千與她組團，過了半年才與錦雯組隊。

認識30年首度合作，黃嘉千說彼此聊天內容很多、也有很多事可以更新。黃嘉千、于子育戲裡相愛相妒，還有不少母女飆罵戲，于子育戲裡挑戰63歲超齡演出、還譜師生戀，她透露20多歲時，曾偷偷跟男友出國，媽媽一眼就看出男友有問題，于子育事後才知「媽媽眼光是對的」。對於老少戀，于子育透露自己父母差20歲，爸爸將媽媽當大女兒疼，讓她一度期盼結婚對象，能像爸爸體貼顧家、會做菜又有魅力。

黃嘉千、吳定謙戲裡是貌合神離夫妻，吳定謙首次見面直說：「我小時候買過你們的專輯」，一秒惹怒黃嘉千和于子育。黃嘉千戀上小鮮肉男友羅宏正，某次排練羅宏正抱起黃嘉千有些吃力，他自招「那天比較虛」，羅宏正自爆自己每段都是「姊弟戀」，不過最多只差3歲。蔡亘晏劇中覬覦羅宏正的肉體，和黃嘉千爭風吃醋，編導黃致凱形容有如「未來版的後宮甄嬛傳」。

舞台劇《暫時停止青春》聚焦大齡女子的遲暮焦慮，在工作、情感與養育小孩之間的困頓掙扎，進而為了想要凍齡而前往未知的「青春樂園」，本週末一連三天於台北城市舞台進行首演，並將於北中南進行巡演，購票請洽TixFun售票系統。

于子育戲裡挑戰63歲超齡演出。（盧禕祺攝）

故事工廠舞台劇《暫時停止青春》12日舉行首演記者會。（盧禕祺攝）

姚愛寗（右）飾演黃嘉千（左）年輕版女兒。（盧禕祺攝）

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