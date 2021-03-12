嘉義長榮文苑酒店在周年慶期間，除推出11條嘉義旅遊食宿優惠方案，還加碼推出「櫻花綻放日本美食節」活動，再衝一波國旅熱潮。（呂妍庭攝）

嘉義縣境內最大型國際級連鎖酒店的長榮文苑酒店，去年開幕後深受旅客支持，為迎來將到來的1周年慶，長榮文苑與在地景點、業者合作，至4月30日前，除推出11條嘉義旅遊食宿優惠方案，還加碼推出「櫻花綻放日本美食節」活動，再衝一波國旅熱潮。

長榮文苑酒店為歡慶周年，特別安排專人導覽、專車接送，結合多個嘉義熱門景點推出11條超值路線，包含藝文、美食、陶藝、祈福、親子、賞花等多元化主題行程，像是結合嘉義必吃美食砂鍋魚頭，推出的林聰明主題食堂假期，讓住宿旅客不用排隊就可以吃到林聰明沙鍋魚頭及主廚私房料理。

嘉義長榮文苑酒店在周年慶期間，除推出11條嘉義旅遊食宿優惠方案，還加碼推出「櫻花綻放日本美食節」活動。（呂妍庭攝）

嘉義長榮文苑酒店在周年慶期間，除推出11條嘉義旅遊食宿優惠方案，還加碼推出「櫻花綻放日本美食節」活動。（呂妍庭攝）

另有阿里山賞櫻行、文化路商圈美食之旅、半日小農採果趣及田園米香逗陣趣DIY等特色專案，讓遊客在嘉玩得透徹又盡興。

時值日本櫻花時節，台灣各地櫻花也盛花綻放，在國境大門未開之際，為回饋消費者，2F咖啡廳特別推出「櫻花綻放日本美食節」，運用當季新鮮食材製作日式美味，另針對想要淺酌美酒搭配美食的朋友，現場也有梅酒及清酒可供加購，即日起至25日更限時優惠推出4人同行，每人加價99即可享用龍蝦味增鍋1分等多重優惠。

嘉義長榮文苑酒店在周年慶期間，除推出11條嘉義旅遊食宿優惠方案，還加碼推出「櫻花綻放日本美食節」活動。（呂妍庭攝）

嘉義長榮文苑酒店在周年慶期間，除推出11條嘉義旅遊食宿優惠方案，還加碼推出「櫻花綻放日本美食節」活動，再衝一波國旅熱潮。（呂妍庭攝）

長榮文苑指出，3月12日至4月30日周年慶期間，規畫多項優惠活動邀請旅客一同慶生，凡3、4月壽星，於活動期間入住文苑假期一泊一食專案，平日每人可折抵1111，最高每房享折2222，每周一入住南院景豪華客房可再享房型免費升等為文苑套房，每日限量1間。

此外，活動期間還有好禮周周抽，全館消費滿500即可獲得抽獎券1張、滿1000送2張，以此類推，參加抽獎就有機會入住價值1.8萬的文苑套房1晚，更多長榮文苑酒店（嘉義）周年慶活動詳情，請洽官網www.evergreen-hotels.com查詢。

嘉義長榮文苑酒店歡慶滿1周年，推出11條嘉義旅遊食宿優惠方案。（呂妍庭攝）

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