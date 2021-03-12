藻礁公投爭議延燒 蔡英文盼中央、地方多合作。（吳康瑋攝）

總統蔡英文12日出席「森存之道植樹節」，面對各界關注的藻礁議題，她強調政府會更努力，促進中央、地方及民間更多保育合作，且在氣候變遷下，必須維持適量的森林覆蓋率，來抵消碳排放，這是全世界都在關心的議題。

蔡英文上午在農委會主委陳吉仲及基隆市長林右昌的陪同，出席植樹活動時點出，「森林離我們很近」，特別是基隆八斗子，就是有森林、河川、海岸漁業聚落，典型森川里海地景，這次在山海交界處與大家一起種樹，就是希望能用行動串連全台國土生態綠網，在各地推動原生樹種種植。

對此，蔡英文除了肯定林務局將三月規畫成植樹月，也指出，台灣環境多樣化，高山上有原始森林、淺山則有豐富的生態造林，來到都市綠地、海岸防風林處，只要適地、適木，都有助於營造良好的棲地，並增加在地生物的多元姿態。

蔡英文表示，氣候變遷越來越嚴重，但生態循環是整體環境因子造就的成果，除了時刻思考環境外，任何人都不能忘記，自己也參與其中，不管從生物或產業方面，都必須為環境多做一點事情，尤其現場有船長分享自己從事漁業活動的時候，也絕對不會忽略海洋清潔的工作。

蔡英文說，這也是為何必須推動向山、向海致敬的政策，此外，針對各界近來關注的環保問題，她強調政府會加強促進中央、地方及民間之間更多的保育合作，以基隆海科館為例，當初教育部跟基隆市政府攜手合作，每年入館人次都達到250萬，成為海洋環境教育重要基地。

她呼籲，大家可以多學習討海人的精神，並在面對大海及山林的懷抱時，也充滿希望，她期待這次在八斗子種下的樹，能不畏風雨的成長茁壯，進一步見證台灣人民珍惜山海資源，追求環境永續的努力。

(中時 )