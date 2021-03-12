北市和平東路驚傳偷拍狼 男大生落網辯純拍裙

一名年輕女子上月27日晚上與男友在捷運古亭站附近餐廳用餐，吃到一半時兩人發現身上現金不夠，女子遂到對面超商領錢。不料，在回程中，女子感覺到有人尾隨，等到腳步聲越來越近時，她突然感覺左臀遭到觸碰，轉頭一看赫見一個陌生男子緊貼在她身後，並拿著手機從下往上拍，女子嚇得大聲質問對方，對方僅說了一句對不起後拔腿就跑，女子狂追了近90公尺，仍被對方逃逸無蹤。警方獲報後，循線查出偷拍狼是一名22歲朱姓大學生，日前將他傳喚到案，發現他手機裡的影像都已經刪除，朱男辯稱他只是純拍裙子觀賞，否認偷拍裙底風光。警方訊後，仍依妨害秘密罪嫌將他送辦。

被害女子昨日在網路論壇發了一篇「古亭站尾隨偷拍之狼」的文章，敘述當時案發經過，女子說，從沒想過會是在假日晚上9點多的和平東路上，路上還有為數不少的行人，她竟遇到了變態。

心有餘悸的被害女子表示，案發後前3天晚上她都難以入睡，每當眼睛閉上，被觸碰後的轉頭瞬間，對方臉孔緊貼在她面前的畫面，都讓她覺得毛骨悚然，令她連吃了好幾天頭痛藥。現在晚上跟朋友一起走在路上，明知道後面有路人，卻還是被案發當下類似的距離感嚇到全身發抖。

案發一周後，被害女子到身心科就診，醫生開了抗焦慮憂鬱的要給她，並對她進行心理諮商，女子表示，對環境的不安全感只能靠時間去慢慢復原。日前她接到某國立科大校方的來電，告知她加害人是學校學生，校方將會開性平會來論斷該生的行為。

(中時 )