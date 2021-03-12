金馬影后張艾嘉上月底返台，身為台灣世界展望會終身志工的她，於隔離期間不忘公益，主動詢問曾探訪關懷過的孩子近況，才進一步得知，原來受疫情影響，許多資助人因自身經濟壓力，不得不忍痛停止資助，導致每月平均有近100位展望會服務的13歲以上兒少被停資。張艾嘉心急孩子的迫切需求，決定不受限環境，在防疫旅館內首度嘗試以手機自拍錄製呼籲影片，為孩子發聲。

張艾嘉說：「當我回來時，聽到這些大齡兒童在經濟和學業上的困境時，說老實話我非常驚訝和著急，我很明白年輕人若在這個時候沒辦法繼續學業，他們的未來將會是什麼呢？所以希望可以呼籲大眾，一起來幫助他們渡過。」

平常不自拍的她，也花了一番功夫才完成拍攝，「在房間內到處架手機、試角度，結果一下拍到天花板、一下拍到背景的瓶瓶罐罐，還得考慮光線及比較上相的角度，這才有點手忙腳亂地錄好想對大家說的話」。張艾嘉待結束自主健康管理，3月底將和展望會一同前往關懷經濟弱勢家庭，鼓勵大孩子逆境向上。

(中時 )