證交所統計，本周集中交易市場總成交值為1.51兆元，全體上市股票成交值為1.44兆元，股票成交量周轉率為3.42％，其中，股票成交值前三名為半導體類5,332.31億元，占比為37.06％；電子零組件類1,837.99億元，占比12.78％；光電類1,172.46億元，占比8.15％，合計超過58％。

此外，在類股成交量周轉率方面，前三名產業為航運類11.36％、光電類8.15％、電子零組件類6.49％。

證交所統計，3月12日發行量加權股價指數收盤為16,255點，周漲399.95點，漲幅約為2.52％，產業別指數全面上漲，以紡織纖維類指數上漲4.53％為最大，未含電子類指數（金融及傳產）上漲515.51點，漲幅約為3.22％，未含金融電子類指數（傳產）上漲386.29點，漲幅約為2.8％。

累計今年年初開盤迄今共42個交易日，集中市場總成交值為14.76兆元，市場日平均成交值為3,514億元，股票成交量周轉率為33.04％，股票日平均成交量周轉率為0.79％。

(工商 )