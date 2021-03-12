投資經營日月潭涵碧樓飯店的全國商總主席、鄉林集團董事長賴正鎰今（12）日表示，雖然「旅遊泡泡」近期可望開放，但他推估短期內多數人仍不敢赴出國，台灣的休閒度假飯店一房難求，且「愈遠愈難訂」，預估熱度可維持到2022年第一季。

賴正鎰認為，目前各國已積極採購施打疫苗並採用疫苗護照，疫情可望逐漸趨緩，航班往來也可以恢復，各國加速談判，建立區域性的「旅遊泡泡」，在安全情況下，重啟旅遊業，他預估各國Q2就會開始談判解封並逐漸開放邊境，今年第四季起可望優先恢復商務重點人士與旅遊往來。

曾任觀光旅館公會理事長的賴正鎰表示，經過疫情洗禮，國內觀光飯店產業出現三大變化：1.觀光飯店大量規畫並推出主題式與客製化行程，並開發更多隱藏版私房景點並強化生活體驗。2.超級業務員的高端獎勵旅遊市場增溫回流。3.飯店業加速推動數位轉型升級，迎合「目的地旅遊」平台興起。

賴正鎰以自身經營涵碧樓的經驗指出，休閒度假飯店已成為「旅遊目的地」，許多到涵碧樓度假的客人幾乎都在館內活動，絕少會去遊湖。他透露，也因為涵碧樓迎合前述3大產業發展趨勢，所以涵碧樓2020年營收逾7億元，創歷史新高。

涵碧樓有98間客房，賴正鎰說因有25間連通房無法單獨銷售，實際可售房間僅72間，2020年二、三月疫情爆發後，35％外國觀光客流失，但很快被國旅客人彌補回來，FIT散客仍是主要客源，散客與團客仍維持「8比2」。去年五月報復性旅遊以來，不僅例假日或連續假日全滿，連平日客房在四個月前就被搶訂一空，平均住房天數從原本的1.6天，增長為3天，甚至許多客人都入住長達一周至一個月。

涵碧樓每晚房價始終維持在1.8萬元，且受物資與工資雙漲，今年初甚至微調每晚房價到1萬8,800元，賴正鎰表示，因報復性旅遊爆發，客人還是願意埋單。而除散客外，團體客則多為進口車商、銀行等高端的VIP客人，或獎勵旅遊團體。

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