肉鬆糕餅類商品近來在市場上受到歡迎，但萊豬議題炒得沸沸揚揚，造成不少民眾食安上的疑慮；因此有業者把生魚片等級的黑鮪魚、旗魚肉製成魚鬆，再研發成魚鬆餅，低脂又健康受到消費者歡迎，在網路上爆紅引起話題！

有別於一般業者，金治魚鬆餅擁有自己的遠洋船隊，在捕獲魚隻後以超低溫急速冷凍，並挑選出生魚片品級的黑鮪魚、旗魚；媲美菲力肉質的背脊肉拌炒而成的魚鬆，平均每公斤魚肉僅能製成一半的魚鬆，不惜下重本製作核心內餡！

另外，使用的食材還搭配了日本麵粉大廠NIPPN品牌鑽石麵粉、法國總統牌無鹽奶油，為的就是要製作出更細緻口感的烘焙點心，呈現給消費者。

金治魚鬆餅所使用的魚鬆不僅絕不摻豆粉，更無任何添加物、反式脂肪，而魚肉脂肪含量不高，是健康烘焙點心的好選擇！別小看一顆如掌心大小的餅，從選料、素材、烘焙製作、品質把關，每個環節都非常講究，才有辦法讓魚鬆餅『入魂』吃出好味道！

目前金治魚鬆餅僅在電商通路銷售，未來也會朝向實體店發展；為了歡慶商品熱賣，原價每盒8入售價480元，現在特價只要420元，消費者可以上網搜尋：金治魚鬆餅或網址mrluquiches.com趁機享優惠嚐鮮。

(中時 )