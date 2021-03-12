影史經典《郵差》將於4月9日以4K數位修復版本重回大銀幕。該片由麥克瑞福執導，金獎影帝菲利浦諾瓦雷與義大利喜劇影星馬西莫特羅西合演，講述在美麗的西西里海島上，一個平凡的郵差在一位流放詩人的薰陶下，漸漸懂得用詩歌文學發現日常之美，而當郵差愛上一位女子時，他求助詩人指點他寫下關於「愛」的詩句，想用情詩來追求他的夢中情人，充滿文藝浪漫的故事擄獲全球觀眾的心。

導演麥克瑞福透露：「日本作家村上春樹曾寫信給我，他說《郵差》是他心中最愛的電影，而當時許多人都在嘗試寫出一首最能表達自己的詩，寫詩幾乎成了全民運動。」有趣的是，在片中飾演詩人的菲利浦諾瓦雷，在他另一部經典鉅作《新天堂樂園》中也曾在男主角勇敢追愛的時候，幫忙出謀劃策，且都是洋溢著老派浪漫的撩妹技能，被粉絲封為最稱職的「求愛啦啦隊」，也成為電影另類亮點。

《郵差》曾獲奧斯卡金像獎五項大獎提名，並由傳奇音樂家路易斯巴卡洛夫抱回「最佳原創音樂獎」，此外更奪下英國奧斯卡「最佳外語片」、「最佳導演」、「最佳電影音樂」三項大獎殊榮，不僅橫掃全球逾二十項大獎，更名列美國影史十大賣座外語片。

(中時 )