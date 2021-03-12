美濃區吉和里長黃梅文（身著黃色背心）氣憤表示，里民不是3等公民，不該受無水可用的痛苦。（林雅惠攝）

高雄市美濃吉洋、吉和、吉東及清水等里住戶出現水井抽不到地下水，也無自來水可用情形，高雄市議員朱信強12日邀集自來水公司及相關單位和居民研商解決方案，里民盼水公司挪用一深水井供居民使用，自來水公司強調未來將另鑿井解決無水可用之困境，目前暫時免費供應居民自來水使用。

朱信強表示，美濃區吉洋等4里眾多居民以井水維生，2010年自來水公司在旗美地區開鑿14口200公尺深口井，每天抽取10萬噸地下水，

造成如今吉洋地區民眾抽不到井水無水可用之困境，不僅民生用水連農業灌溉用水都深受影響。

美濃區吉和里長黃梅文氣憤表示，里民不是3等公民，不該受無水可用的痛苦；蕭姓居民表示，自來水公司大量抽取美濃區水源，受害的4里沒有回饋金，反倒不嚴重的旗山區廣福里有回饋金；吉洋里社區發展協會理事長張聰錦希望政府重視此問題，讓居民有好水可用。

自來水公司第七區管理處表示，為解決民眾燃眉之急，由自來水公司免費提供用水，美濃區公所協助派水車運水到缺所用戶，運費由高雄市政府水利局及自來水公司等單位協助籌措，未來希望取得居民共識，在美濃地區開鑿新井，徹底解決無水可用之困境。

美濃區長鍾炳光表示，高市府水利局允諾撥款給區公所緊急採購水管，由仍有地下水的深井延管到無水可用的住家，以緩解民眾燃眉之急，若水情仍不佳，區公所將持續與自來水公司協調水車載水供應缺水地區。

(中時 )