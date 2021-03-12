2021金馬奇幻影展即將於4月9日在台北展開，今年適逢名導詹姆斯惠爾的經典恐怖片《科學怪人》問世90週年，除了重現這部鉅作，也特別規劃專題選映《科學怪人的新娘》、《眾神與野獸》、《蜂巢的幽靈》等受其啟發的傑作。奇幻影展的固定單元「酷兒理想國」則將推出《我的房東男孩》、《美好未來》、《辣個艾莉絲》三部嶄新同志佳片。

詹姆斯惠爾改編自「科幻小說之母」瑪麗雪萊同名經典的《科學怪人》，不僅在場景、造型、剪接和光影上的表現極為原創，男星波利斯卡洛夫的演出更是無人能出其右。電影中濃厚的人文思維及寓言色彩，深刻影響提姆波頓、吉勒摩戴托羅等名導，連電影大師費里尼都情有獨鍾將其選入影史十大影片。加倍精緻的《科學怪人的新娘》進一步描繪怪物對愛情與友誼的渴求，更是影史少數青出於藍的續集電影。

贏得上屆威尼斯影展最佳同志電影酷兒獅獎的《美好未來》則有如女女版《斷背山》，深刻挖掘舊時代婚姻下的虐心禁戀，威尼斯影后凡妮莎寇比與《怪獸與牠們的產地》凱薩琳華特斯頓的演繹十分動人。以《我的軍中情人》、《唱你媽的歌！》聞名的以色列導演伊藤福克斯新作《我的房東男孩》，讓已婚美國大叔遇到帥氣小鮮肉，把文化衝突與世代差異，反轉為真摯的情感對話。在柏林影展大放異彩的《辣個艾莉絲》則跟上網路直播潮流，讓跨性別網紅掀起性平波濤，又笑又淚地對抗不安與歧視。這三部新作都將出現在「酷兒理想國」單元。

2021年金馬奇幻影展將於4月9日至18日在台北信義威秀與MUVIE CINEMAS展開，選片指南將在3月27日舉辦，並於3月28日正式開賣，更多精彩片單與周邊活動訊息將陸續公佈，請查詢金馬官網。

(中時 )