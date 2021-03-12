貨物稅條例第11條之1於2019年公告施行，購買核定能源效率分級為1、2級的新電冰箱、冷暖氣機和新除濕機，每台減徵稅額以2000元為限，主要為引導民眾在換家電時優先選用高能源效率的產品，以達到節約能源、抑低溫室氣體排放的政策目標。

該政策實施前，從2016年到2018年之間，電器類貨物稅實徵淨額在86到92億元之間，占整體貨物稅比重約5％，2019年受到減徵貨物稅影響，降為81億元，2020年更降至71億元，比重僅剩下4.2％。

減徵貨物稅是自2019年6月開始實施，2019年實施半年減徵退還金額大約是13億元；2020年則達到31億元，若按各種節能電器退稅金額結構區分，以冷暖氣機占7成最為大宗、其次電冰箱為2成5、除濕機則較少。

從2019年與2020年民眾購買能減徵退稅的節能家電共計261萬台，冷暖氣機167萬台最多、占6成4；其次是電冰箱65萬台，占2成5；除濕機則占1成1。各種家電來看，民眾又比較喜歡購買大於3.6千瓦的大噸數冷暖氣機、超過400公升的大電冰箱。

若以節能效益來看，依經濟部推估，能源效率分級為第1、2 級的電冰箱、冷暖氣機及除濕機的省能效益，每台一年約分別節省128、281及60度電，以2020年各節能電器核定退還減徵數量估算，一年約共節省4億度電，相當於抑低二氧化碳22萬公噸，有助於減低對環境的衝擊。

(中時 )