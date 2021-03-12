ABS報價頻創新高，PS也維持高檔走堅態勢，台達化(1309)業績、獲利紅不讓，公告1月營收年增40.87％，自結稅前盈餘2.1億元，年成長244.26％，稅後盈餘1.64億元，年增264.44％，EPS0.48元。

台達化去年挾ABS、PS豐收告捷，全年獲利19.19億元，年增三倍之多，EPS5.57元，勇奪集團冠軍；董事會通過配發現金2元、股票1元。對照股價44.05元，現金殖利率4.54％。

台達化大陸天津EPS產能14萬噸、中山廠EPS18萬噸；台灣前鎮廠EPS 6萬噸、GPS／IPS10萬噸，林園廠ABS／SAN12.5萬噸，至於曲面印刷、玻璃棉各為年產20萬JIG及1萬噸。EPS營收佔比50.73％、ABS約28.52％、GPS約18.07％。目前營運全產全銷。

ABS、PS用於家電產品、汽車、包裝用膜等。受惠大陸汽車及家電產業復工，開工率提升，加上歐美家電需求旺盛，供需仍緊，ABS、PS近期報價持穩攀高；其中，PS每噸1450美元、ABS每噸2490美元，今年來漲幅各達20.83％、25.13％。

受惠塑化價量拉抬，台達化2月營收年增38.51％；前2月營收26.9億元，年成長39.78％。首季營收、獲利高檔走堅可期。

大陸今年強推內需，家電、車用將是兩塊主軸，有利ABS、PS需求持穩走堅。此外，大陸2021年有250萬噸SM新產投入，有利下游ABS、PS利差擴大。2021年ABS新增產能包括奇美45萬噸、台化25萬噸，產能開出約在下半年，實際影響約在2022年，在剛性需求持續，ABS利潤有望維持高檔。

(工商 )