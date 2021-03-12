金門有「上帝的調色盤」之譽的打卡熱點「粉紅湖」。（李金生攝）

4名空姐遊金門，結伴騎K-Bike到古寧頭，一直 Google不到網紅打卡熱點「上帝的調色盤-粉紅湖」，途中遇到2名金城警備隊巡邏員警熱心指點，終於順利看到傳說中的美景，對金門留下更美好的印象。

金門縣府觀光處與華信航空、民宿旅遊發展協會及二毛租車合作舉辦「百位空姐空少遊金門」活動，高顏值空姐化身網美遊客，用不一樣的視角玩轉金門，所到之處成為矚目焦點。

4名空姐騎乘縣府公用自行車K-Bike，結伴到古寧頭走一趟慢遊、漫遊的微旅行，開心尋訪有「上帝的調色盤」之譽的打卡熱點「粉紅湖」，用手機Google卻因訊號不佳，一直尋訪不著，讓她們有些掃興。

就在準備放棄改走其它景點時，駕駛警車巡經雙鯉湖的金城警備隊警員康鐘億、劉俊富直覺她們遇到困難，趨前詢問知道原委後，當即熱心指導迷津，讓她們順利拐彎找到隱藏在慈湖魚塭內，只隔著小路相隔的美麗景點。

4名尋幽訪勝的空姐，對旅行途中這場小插曲， ，留下金門美好的回憶，警方對同仁客串另類「導遊」，在行銷觀光盡了一分心力，也給予肯定。

警方也提醒，粉紅湖的成因是一種光合成菌作用的自然現象，過去也曾發生遊客慕名來訪，卻不慎連人帶車掉入水中，最好有熟悉路徑者引導，才能玩得安心又盡興。

(中時 )