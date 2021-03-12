在全球突破600億次串流，曾兩度來台開唱創下票房佳績的搖滾天團謎幻樂團（Imagine Dragons），自 2018 年發行《原點／Origins》後，已經許久未推出新作；主唱 Dan Reynolds 更曾在 2019 年底發表聲明指出，將休息一陣子重新回歸家庭生活，讓許多搖滾樂迷擔心會不會很久都聽不到偶像的作品；如今終於傳來好消息，將近3年的等待終於結束，謎幻樂團在12日一次就推出兩首新曲〈Follow You〉、〈Cutthroat〉獻給久等的樂迷，讓眾多台灣死忠樂迷興奮大喊：「終於等到天團回歸！」

主唱 Dan Reynolds 與同為音樂人的老婆 Aja Volkman 曾在 2018 年 4 月宣布結束七年婚姻，同年 11 月兩人又決定破鏡重圓。最新歌曲〈Follow You〉中，Dan 深刻記錄下當時準備簽下離婚協議書時，收到一封改變人生的訊息，「當時我和我老婆有長達七個月沒有講話，當我正開車前往律師事務所準備簽字離婚時，我收到她傳來的訊息寫著：『我無需透過擁有你才能愛你，我對你的愛是不求回報的』」後來兩人決定拋下律師，一起共進午餐，意外找回初次約會的悸動，並決定繼續攜手走完這輩子。除了向老婆大放閃的歌曲外，另一首新歌〈Cutthroat〉以實驗性的硬派搖滾風格，展現謎幻樂團在音樂上的全新突破，是獻給死忠樂迷的超級大禮。

除了透過音樂傳遞愛，Dan Reynolds 也時常在公開場合，甚至曾拍攝紀錄片《與神同愛》替 LGBTQ＋ 族群發聲。近日，他也宣布捐出位在拉斯維加斯、市值 100 萬美金（約台幣2千8百萬）老家給支援 LGBTQ＋ 族群的非營利組織 Encircle 使用，Dan 表示：「我一生看過許多 LGBTQ＋ 族群在成長過程中遇到很多困境，尤其是出生在有信仰的家庭裡的孩子們。我從父母那邊將房子買下，這將成為Encircle在拉斯維加斯的第一個據點，對我來說意義非凡。」

(中時 )