本名王裕仁的苦苓，曾是台灣90年代紅極一時的暢銷作家兼節目主持人，年收入高達千萬新台幣，還吸引雜誌要幫他做投資單元，然而2001年就因爆出外遇醜聞，讓他一度銷聲匿跡，淡出螢光幕。而對投資有一套的苦苓，近日更在節目中透露曾在台積電股價60元的時候，買了10張的往事。

苦苓日前上《新聞挖挖哇》談起昔日以60元價格買到台積電的往事，他說他在大家還不知道什麼是半導體的時候，就發現了台積電這支股票，因此在60元股價時買進，還一口氣買了10張，「買了之後它就10張配8張，我就很高興的讓它配。」

好久不見！苦苓作家身份 重返螢光幕

直到有一天台積電漲到200塊，讓苦苓心想：「這個錢不賺怎麼可以！？」於是就將手中持股全數賣出，主持人鄭弘儀聽聞忍不住驚呼：「那也很多！」只是苦苓則是對自己的衝動之舉相當懊悔，搞笑裝出哭喪表情說：「但是現在600多。」而苦苓更不想去細算他到底賺了多少，直言這都是過去的事，因為「有一個人（前妻）把那些錢都拐走了」。

苦苓當年因外遇與前妻蘇玉珍離婚，而他也因此付了大筆贍養費，曾向媒體坦言：「我給前妻2800萬元、七十幾坪的住宅、一層可以設三家公司的辦公大樓樓層。另外還每個月給四萬元當贍養費，直到小孩完成學業。」後來他再娶交往9年的美女鋼琴老師黃楚軒，婚後定居高雄。

(中時新聞網)