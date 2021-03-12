【回憶殺】現年36歲的香港女星袁嘉敏擁有D罩杯火辣身材，當年在三級片《鴨王》一脫成名，她覺得在最美好的時候應該讓大家欣賞，不後悔拍三級片，可後來卻改口表示拍三級片是詛咒，並放話要封奶，近年則較少參與影視作品，轉戰當Youtuber。

袁嘉敏是港姐出身，2009年曾獲得香港小姐「最上鏡小姐」，她先從主持圈發跡，之後又接拍了《賭城風雲》、《竊聽風雲3》、《豪情3D》等電影，2015年更被大導演王晶相中，演岀王晶監製的三級片《鴨王》，在片中半裸露2點轟動一時，可袁嘉敏當時曾透露一開始拍攝說好只拍兩場情慾戲，沒想到後來被導演硬是剪成6場，還有一幕被剪成「局部特寫」，讓她情緒大受影響，且當時電影還未上映，情慾片段就先外流，讓她擔心自己形象，憂鬱到吃不下飯，雙手更會不自主發抖，但事後本人又在微博自爆胸前「兩點」會隨著溫度、情緒的不同而有變化，大膽發言引起關注。

袁嘉敏當年獲選香港小姐「最上鏡小姐」。（圖／翻攝自袁嘉敏IG）

不過，隨著《鴨王》上映，袁嘉敏也一戰成名，人紅是非多，不只傳出被包養，還被爆網上有她的慾照外流，讓她忍不住爆氣反駁「性愛已離我很遠」，不惜揭露自己的私生活，強調和上位男朋友沒親密過，且已單身多年。

而袁嘉敏一夕爆紅後，一度密集到大陸商演，卻因為豔星的身分常遭客人摸胸，為了收入她只能隱忍，大嘆是賺辛苦錢，當時工作邀約多，袁嘉敏荷包賺滿滿，她也因此搬到月租4萬（約台幣15萬）的半山豪宅，可後來她因為常被傳耍大牌，導致工作邀約減少，去年更被港媒直擊已悄悄搬到月租1.3萬（約台幣4.8萬）的灣仔舊式商辦大樓，而她說明是因受不了山上天氣潮濕，且在香港時間不多，才沒有繼續住，並強調灣仔只是辦公室，透露有移民加拿大展開新生活的念頭。

袁嘉敏有34D火辣身材。（圖／翻攝自袁嘉敏IG）

至於感情生活，袁嘉敏前年曾稱自己已單身9年，想要用APP認識新朋友，並哀怨每次說自己單身總是沒人信，至今仍小姑獨處，大嘆感到寂寞。

(中時新聞網)