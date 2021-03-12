男女間啪啪總愛尋求新鮮感與刺激感，於是有人就把辦公室當成摩鐵，但若「太投入」沒控制好，戰況傳到外人耳裡就糗了。香港日前就有一對男女在公司裡愛愛，結果發出的激烈呻吟聲與肉體拍打聲，傳出辦公室外面，被網友錄下傳到臉書社團，讓其他人看傻眼，有人看後留言打趣回應：「可不可以參戰？」。

香港一名網友日前在臉書PO出一段1分47秒影片，畫面中一處辦公室裡面，傳出女子大聲喊叫「啊～」、「My God！My God！」呻吟聲，隱約也聽到男子的喘息聲。網友一看就知道是男女在激戰，由於2人太過投入，聲音大到連旁邊工廠的機器聲音都掩蓋不住。

隨著這對男女越戰越激烈，影片中不時傳出肉體的「啪！啪！」聲，且每次「啪」聲，女子的聲音就會更「激昂」，聲音也愈加急促，最後疑似男子高潮時奮力一喊之後，瞬間只剩下女子的喘息聲。

影片流出後引發網友熱議，有人忍不住發文問「路過別人的公司，聽到裡面慘叫，救還是不救？在線等」。另有人打趣回應：「可不可以參戰」、「想見男女主角真面目」、「應該是腳底按摩啦」、「在玩SM吧」、「快去救人，搞出人命了」。

(中時新聞網)