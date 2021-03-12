苗栗縣苑裡鎮公所12日進場清理被燒毀的山腳市場，仍有部分受災攤商到場抗議，現場部屬多名警力防止衝突擴大。（民眾提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣苑裡鎮公所12日進場清理被燒毀的山腳市場，仍有部分受災攤商到場抗議，現場部屬多名警力防止衝突擴大。（民眾提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣苑裡鎮山腳市場去年6月因車禍撞擊，近百坪市場付之一炬，公所原定去年底進場清運，但攤商反對要求先做財損公證而緩拆，公所近日請示苗栗地檢署，已知火災鑑定完成且現場無扣押物，公所12日動工剷平市場，受災攤商不滿到場抗議，其中2人為進入市場搬走私人物品發生拉扯，氣氛一度緊張。

苑裡鎮山腳市場去年6月底因車禍撞擊陷入火海，老舊木造鐵皮建築迅速延燒，近百坪市場付之一炬，受害攤商被迫換地方重新開業，走不了的攤商則殷切期盼早日取得賠償金，或是原地重建繼續做生意，不過與肇事駕駛仍在訴訟中，賠償金額沒共識。

市場災後殘骸影響公共安全，苑裡鎮公所原定去年底完成清運，卻遇受害攤商反對，要求公所協助財損公證，緩拆期間仍尋無公證單位願意接手，公所認為不能再放任市場廢墟不管，向苗栗地檢署請示市場災後清運問題，得知火災鑑定完成，且現場無扣押物或封條，清運為公所職權，12日動工。

10多名受災攤商上午陸續抵達山腳市場，再次表達希望公所能暫緩清運時程，或由法院指派公證單位協助攤商後再清運，警方為了避免衝突擴大，部屬20多名警力在現場戒備，過程中有2名攤商希望進入市場搬走私人物品，一度發生拉扯衝突，最後由工人使用機具協助把物品搬上攤商的貨車載走，化解衝突。

山腳市場清除後，公有地將暫時作為臨時停車場，苑裡鎮長劉秋東表示，山腳市場拆除後的規畫將與鎮民代表會及里長討論，看看是否重建或做其他用途，不過市場殘骸清理後，的確對環境比較好也更乾淨，大部分的鎮民贊成早日清運。

(中時 )