有民眾目擊一對高中生情侶躺在IKEA的展示床上，2人被布簾檔住，只露出4隻腳在外頭。(圖取自爆怨公社)

有民眾目擊一對高中生情侶躺在IKEA的展示床上，2人被布簾檔住，只露出4隻腳在外頭。(圖取自爆怨公社)

「一對高中生情侶來Ikea探險」，一名民眾今光顧Ikea某分店時，發現一對高中生小情侶，躲在展示房間的布簾後，將書包一丟，2人就這樣躺進去，只露出4隻腳，由於看不見2人在布簾後做了些什麼，讓人不免擔憂，路過民眾更表示，「年輕人猴急了」。

有民眾今(12日)在臉書社團爆怨公社上貼出2張照片，並標註地點位於知名賣場Ikea，在文中提到，「一對高中生情侶來Ikea探險，年輕人猴急了」，從照片中可以看到，這是間名為「星空下的探險家」的展示房，從牆上的壁貼、床頭玩偶擺飾看得出來，是打造給兒童所居住的。

不過，卻有一對小情侶躺在這間展示房內，不過布簾擋住2人，導致只露出4隻腳在外頭，讓看到這幕的民眾不免驚呼，年輕人太猴急了。照片發出後不少網友猜測，「他們正在探險亞馬遜叢林」、「真的被探險了」、「掀開大喊麥當勞歡樂送」、「男生現在在探險神秘的未知洞穴」、「在裡面討論功課啦」、「是我就走過去掀開，然後假裝嚇一跳：怎麼有人」。

有網友在店內捕獲這一對小情侶。(圖擷取自爆怨公社)

不過有網友認為，光是這幾張圖片這樣不能夠說明什麼，「光這樣看看不出來有什麼，說不定只是坐在裡面而已」、「這姿勢看起來就沒什麼啊」，此外，還有網友在店內捕獲小情侶，「最新進度，結果這2個跑來餐廳吃飯了」，其他網友則回應，「也太快，才經過6分鐘」、「補充體力」。

(中時新聞網)