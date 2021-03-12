近年來影音串流平台市場愈發競爭，龍頭就屬美國「尖牙股」（FAANG）之一的Netflix，也有不少民眾利用共享帳號的方式分攤費用，雖然過去Netflix並未在帳號共享問題上限制，但傳出已經在測試用戶，只限「同戶」的狀況下使用。

綜合外媒報導，有一些美國網友在推特表示，近期使用電視在觀賞Netflix影片時，會跳出驗證帳號的視窗，顯示「如果您沒與該帳號所有者同住，則需要用自己的帳號繼續觀看」，透過電子郵件或簡訊驗證登入，或是建立新帳號來使用。

Netflix 發言人表示，這項測試主要是幫助擁有Netflix帳號的用戶。Netflix 的使用條款提到，該服務與內容僅提供帳號持有人，不能作為商業用途以及分享給家庭成員以外的人，像是Disney+、HBO GO、Amazon Prime也都有相關規定。Netflix 的付費訂閱有月繳450元新台幣的方案，最多可以4個裝置使用，標準方案則是開放2個裝置使用。

Netflix 執行長 Reed Hastings曾表示，讓民眾喜歡使用該平台，也有助於用戶數增加，Netflix目前全球用戶突破2億人關卡，與來勢洶洶的Disney+剛突破1億用戶數(達成目標僅花1年多時間)相比還是有一大段差距，但根據市場研究機構 Magid統計， 目前Netflix用戶約有33％與至少 1 人共享帳號。

由於擔憂用戶數受到限制共享而流失，過去Netflix 並未採取任何行動，目前這項測試也不致於打擊共享帳號的程度，但對於該公司營收以及未來發展來看，是否能繼續對共享帳號視而不見，則是未知數。

由於這類影音串流平台大多採用訂閱制成為營收來源，Netflix依靠在各國深耕並推出原創影集，包括怪奇物語、后翼棄兵等影劇吸引大批訂閱用戶，不過擁有漫威、迪士尼等強大IP的Disney+，直接迎戰Netflix龍頭寶座，該政策是否會對市場產生變化，值得關注。

(中時新聞網)