潘裕文時隔4年，將於4月23日在華山Legacy舉辦個人讚聲演唱會，他預告演唱會上，詮釋多首他拿手的經典情歌，將演唱醞釀許久的新作品。向來自我要求很高的潘裕文，近期提早進入備戰狀態，潘裕文也告知經紀人，為了演唱會要開始禁冰飲，並且安排健身運動，只為呈現最佳狀態。

談到嘉賓，潘裕文透露很欣賞韓國女歌手Ailee的精湛唱功，最喜愛Ailee演唱韓劇《孤單又燦爛的神-鬼怪》經典歌曲〈如初雪般走向你〉，潘裕文還開玩笑表示希望公司能邀請Ailee來當演唱會特別來賓，馬上被經紀人回絕笑虧：「這題太難了，做夢會不會快一點。」

他自認在選歌階段，十分苦惱，「我一直是屬於歌都唱不夠，不想分給別人唱的類型」，希望這次能唱好唱滿，歌單一度挑選了近30首歌曲，但因為受限演唱會時間，目前歌單仍在精心挑選構思中，他自嘲本身是善變的雙子座，賣關子：「會不會有新的驚喜，就等音樂會一一揭曉。」

(中時 )