台視、三立《天巡者》14日將播出精彩完結篇，「鍾馗」賀軍翔和魔王陳璽安將進行神魔大戰，觀眾也好奇賀軍翔與「孟婆」邵雨薇千年虐戀是否開花結果。戲裡賀軍翔抱著元神消散、漸漸透明的邵雨薇痛哭流涕，對著空氣展演戲，他笑說對著空氣比劃施法，比抱著空氣哭還要尷尬，不過對著空氣演哭戲，只要跟著劇情走，內心是會有感觸的。

或許是拍戲多年靠經驗累積，賀軍翔較容易讓自己融入情緒中，拍攝這場哭戲時，在旁工作人員也忍不住鼻酸。賀軍翔表示，拍攝當下很投入，沒注意身旁人的反應，也沒管自己帥不帥，只希望呈現出的情感讓觀眾感受得到。戲裡他和邵雨薇不少吻戲，被網友讚吻功了得，他表示自己就是照導演說的要求去做，打趣說如果觀眾覺得不錯，那要特別感謝導演指導。

拍攝神魔武打殺青戲，為呈現最好畫面，演員連續拍2天才結束，賀軍翔表示，該場武打戲拍到體力耗盡，必須持著劍對空氣猛揮，演出揮劍攻擊對方，劍又被結界彈開劇情，不斷重複下「到最後手臂很酸，全身無力」。不過他長年在大陸拍武打戲，對賀軍翔來說駕輕就熟，「會知道何時該閃、該出招接招，武打戲經驗告訴我，動作不是要快，而要做確實，之後也較好剪接」。

《天巡者》播出收視亮眼，在全球影音平台也創下好佳績，YouTube上的精華影片創下1.1億次的總曝光次數，Netflix連續19週蟬聯台灣地區戲劇排行榜。許多粉絲期待拍《天巡者2》，賀軍翔表示如果劇情、檔期等各方面都沒問題的，很樂意繼續接演。日前喜獲麟兒的他，把大部分的時間放在家庭，也趁沒拍戲的時候多陪家人，再做一些自己喜歡及有興趣的事。

賀軍翔戲裡面對邵雨薇消失難過痛哭。（三立提供）

《天巡者》完結篇「鍾馗」賀軍翔將和魔王陳璽安將進行神魔大戰。（三立提供）

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