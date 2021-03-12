瞄準3連霸的健行，想在這個學年度首次擊敗政大並不容易。(大專體總提供)

預賽從落後32分起追，靠「高砲台」張鎮衙壓哨三分彈，政大1分逆轉氣走衛冕軍健行，8強複賽壓軸、但不影響小巨蛋四強賽對戰組合的末役，又是政大、健行擔綱，這回不再絕殺逆襲，戲碼換成同質性且都大四的兩大「飆」客互砍，政大洪楷傑三分球12投中9，含第四節4發飆16分、全場37分，雙寫生涯新高，健行謝亞軒14 投中8含第三節連5枚、單節6發，進帳26分，政大又小贏3分。

一時瑜亮也好、惺惺相惜也罷，這複賽罕見的Ending，冥冥中注定怎麼躲、就是逃不掉，政大、健行不得不提前在四強賽王見王，洪楷傑、謝亞軒哥倆好，得再互轟一次，證明新莊體館是你較夯、移師小巨蛋換我手更熱。

總而言之，107學年重組再戰公開一級，前兩季各獲第6、第5，無緣4強的政大，本季挾預、複賽雙第一首度攻蛋，連105學年曾帶台師在新莊體育館冠軍賽挑戰健行、功敗垂成的政大教練陳子威，都是小巨蛋初體驗，而處女秀就這麼勁爆，陳子威將再出哪招，刺激洪楷傑的手感備受矚目。

繼104、105學年連兩季披高苑戰袍拚HBL四強決賽，睽違3年重返小巨蛋的洪楷傑，不知在有點熟又不太熟的小巨蛋籃圈會怎樣，同樣105學年率能仁闖晉小巨蛋四強的謝亞軒，因4強賽對南山雙腳「吃雞腿」輸球，季軍賽劇痛只打21分鐘得5分，高二學弟陳范柏彥等人跳出克高苑拿第三，飆20分的洪楷傑白搭。

106學年謝亞軒變健行菜鳥，UBA決賽始進小巨蛋，含本季他將連4季攻蛋，也即HBL、UBA共「五度五關」，小巨蛋籃圈再熟悉不過的他，相隔4年將與洪楷傑小巨蛋再對決，他飆幾球、誰會勝出，乃至僅贏球的人有機會在隔天冠軍賽後笑著離開。

總之，尋求3連霸、近5季4冠的健行，複賽排第4，首度吊車尾攻蛋，四強賽就強碰政大，面臨空前變數，政大如果破天荒單季3連勝健行，改寫104學年台科預賽、季軍賽2連勝健行紀錄，那政大隊史首次晉級冠軍賽、甚至首度封王，實至名歸。

一旦健行本季首勝政大，代表政大無緣爭王、首冠夢碎，2連勝健行白忙一場，而無論此役誰先笑，結局之殘酷，前所未有，洪楷傑肩扛重任之外，張鎮衙、李允傑的外線，涂亦含的苦工，大二上季新人王林彥廷、後衛林勵，大一雙星游艾喆、王凱裕，乃至外援丁恩迪，在一翻兩瞪眼的此役，將扮演什麼角色，各方都在等著看。

(中時 )