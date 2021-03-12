愛寵物的郭嫌行竊時本來想竊取2包寵物飼料，但心急流於現場未取走，店內監視器拍到他使用的手機裝有時下流行的「KITTY貓」背殼，手機背殼意外成為郭嫌無法辯駁的鐵證。（警方提供）

苗栗市玉清路1家寵物店於3月7日晚間歇業時段，遭歹徒破壞廁所鐵窗入內，竊取現金約6萬元。（警方提供）

苗栗市玉清路1家寵物店於3月7日晚間歇業時段，遭歹徒破壞廁所鐵窗入內，竊取現金約6萬元，經苗栗警察分局組成專案小組，比對分析44歲郭姓男子涉有重嫌，11日持地檢署核發的拘票，至台南拘捕郭嫌到案，詢後依加重竊盜罪移送，並以郭嫌有再犯之虞且居無定所，將建請檢察官實施預防性羈押。

警方調查，郭姓犯嫌生性狡猾，行竊時多設斷點企圖逃避警方查緝，且到案時堅不認罪，警方提示相關證據後逐一戳破謊言，終於認罪。

警方指出，郭嫌有養寵物的興趣，行竊時本來想竊取2包寵物飼料，但心急流於現場未取走，且店內監視器拍到他使用的手機裝有時下流行的「KITTY貓」背殼，手機背殼意外成為郭嫌無法辯駁的鐵證，供稱即便缺錢花用，家裡也是要養寵物，讓承辦員警莞爾。

苗栗警察分局表示，自今年1月份迄今，共受理9件侵入性住宅竊案，均全數偵破，並且與苗栗地檢署充分配合，聲押獲准4人，包括日前偵破4人組竊盜集團的鄧姓主嫌，將相關慣竊與社區隔離，有效降低住宅竊盜案件發生，安定民心。

苗栗警察分局提醒，住家易遭攀爬侵入處，建議加裝實心或方形欄柱的鐵窗，避免歹徒輕易破壞入內行竊，警方也有提供「治安風水師」住家安全檢測服務，左右鄰居也要發揮守望相助精神，讓宵小無機可趁，發現可疑人、事、物，請立即與警方聯絡，共同打擊不法，以有效淨化轄內治安。

(中時 )