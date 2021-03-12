新北市一位高姓男子2018年間陸續以加班、出差為理由多次晚歸，高妻某日在丈夫給子女的平板電腦發現訂房紀錄、性愛影片，仔細一看竟是丈夫與3位小三偷腥的畫面，且其中一位小三還懷孕，高妻氣炸怒向丈夫和3位女子償400萬元精神慰撫金。新北地院依據通訊紀錄、3位女子證詞，判處高男須賠償200萬元，另駁回3位小三求償部分，全案可上訴。

高妻2018年間無意發現平板電腦中，有丈夫與盧姓、陳姓、廖姓女子的外遇證據，平板內有彼此的對話紀錄、訂房紀錄，甚至還有性愛影片，且夫妻結婚紀念日當天，丈夫竟在外與陳姓小三發生性關係，不僅如此，盧姓小三還因此懷孕，令高妻崩潰提告。

高妻審理時表示，丈夫每月僅給她6000元家用費，卻與3位小三多次開房，年砸10多萬元入住高檔酒店，享用美食，自己相當難接受，須向4人求償400萬元精神慰撫金。高男表示，自己外派至東南亞2年間，與妻子關係疏離，只能藉由工作遠離家庭，2017年間接觸交友軟體時，擔心已婚身份遭人側目，才會設定未婚、找到合適對象就結婚等個資，但僅為消除生活苦悶，並坦言曾與盧女交往10個月，但未與陳姓、廖姓女子交往。

高男表示，6000元家用費是先前與妻子的約定，但自己每月仍交出2.7萬元繳納房貸、小孩健保等費用，認為妻子指控不實，且求償金額過高。法官依據對話紀錄、3位女子證詞等，認為高男欺瞞3女已婚身份，與她們交往，違反婚姻忠誠，判處他賠償妻子200萬元，至於3女則因無主觀故意、過失，未成立侵權行為，因此駁回求償部分。

(中時 )