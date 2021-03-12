遇到這樣的事情，真的叫人打從心底發毛！一名女網友PO文，稱她某日下班時獨自搭電梯，從29樓一路往下，電梯在3個不同樓層都停下來開門，詭異的是一個人也沒有。正當她心裡納悶，超重鈴聲突然大叫，嚇得她趕緊按開門跑出電梯。後來她把這段遭遇告訴一位有陰陽眼的朋友，朋友的回覆令她毛骨悚然！

原PO在Dcard表示，她下班搭電梯，當時電梯裡只有她一人，分別在28樓、24樓、21樓停下，奇怪的是開門後都沒人進來。就在21樓電梯門快關時，警告超重的鈴聲大作，嚇得她趕緊按開門跑出去。驚魂甫定後，改搭貨梯，順利離開公司。

事後她把這段遭遇，告訴一位「看得到」的朋友，原PO問：「我旁邊有什麼東西嗎？」朋友看了一眼，說旁邊跟了3個，接著幫她收驚。喝了符水、淨身後，走了兩個，只剩一個還跟著，「朋友給了一個護身符叫我帶著，說剩下的那一個，到了想去的地方自然會離開」。

原PO不禁崩潰，「嗚嗚嗚，我怎麼知道那個什麼時候離開，大家有過類似的經驗嗎？你們遇到都怎麼做？我以後不敢一個人搭公司電梯了啦！」

網友紛紛安慰她，「別怕，妳越怕越容易有，心念正就不會遇到這些」、「單純只是電梯故障吧！妳嚇到自己了」、「如果真的想求心安，去廟裡拜一下，跟神明說請祂幫忙」。

(中時新聞網)