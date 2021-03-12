AZ疫苗開打後，歐洲部分地區因傳出嚴重血栓問題，包括泰國在內至少10國暫時停止AZ疫苗的接種，衛福部長陳時中回應，台灣目前取得11.7萬劑疫苗，將在下周三前後正常施打醫護人員。對此，國民黨台北市議員羅智強呼籲蔡英文總統，應比照馬英九總統2009年的H1N1新流感率先接種疫苗作為。他並提到，當年王定宇等人和綠媒是如何無限上綱國產疫苗的不良反應，扯防疫後腿，大家都記得。

由於國外施打AZ疫苗狀況頻頻，引發施打疑慮，民調顯示，若首長帶頭施打，有助提高民眾施打意願，對於是否願意率先施打疫苗？陳時中說，我國疫苗不多，除醫護防疫人員優先外，若有必要首長先打，他和行政院長蘇貞昌會出來打。

羅智強12日在臉書貼文表示，既然衛福部決定照常施打，他呼籲蔡英文總統比照2009年的馬英九總統，率先接種疫苗。

國民黨台北市議員 羅智強。(圖/本報資料照)

羅智強解釋，2009年H1N1新流感疫情，當時馬英九為了建立國人信心，率先接種國產疫苗；大家也記得，當年綠媒跟王定宇等人，是如何無限上綱國產疫苗的不良反應，扯防疫的後腿。

前總統馬英九。(圖/本報資料照)

今天國民黨在野了，不會跟當年的民進黨一樣，去妖魔化疫苗的副作用，但是蔡英文總統身為國家元首，率先施打，還是應該要做的示範。否則，總統自己都不敢打，卻要一般人民「不要怕，儘快打」，誰敢相信呢？

圖／羅智強臉書。

(中時新聞網)