AZ疫苗開打後，歐洲部分地區因傳出嚴重血栓問題，包括泰國在內至少10國暫時停止AZ疫苗的接種，衛福部長陳時中回應，台灣目前取得11.7萬劑疫苗，將在下周三前後正常施打醫護人員。對此，國民黨台北市議員羅智強呼籲蔡英文總統，應比照馬英九總統2009年的H1N1新流感率先接種疫苗作為。他並提到，當年王定宇等人和綠媒是如何無限上綱國產疫苗的不良反應，扯防疫後腿，大家都記得。
由於國外施打AZ疫苗狀況頻頻，引發施打疑慮，民調顯示，若首長帶頭施打，有助提高民眾施打意願，對於是否願意率先施打疫苗？陳時中說，我國疫苗不多，除醫護防疫人員優先外，若有必要首長先打，他和行政院長蘇貞昌會出來打。
羅智強12日在臉書貼文表示，既然衛福部決定照常施打，他呼籲蔡英文總統比照2009年的馬英九總統，率先接種疫苗。
羅智強解釋，2009年H1N1新流感疫情，當時馬英九為了建立國人信心，率先接種國產疫苗；大家也記得，當年綠媒跟王定宇等人，是如何無限上綱國產疫苗的不良反應，扯防疫的後腿。
今天國民黨在野了，不會跟當年的民進黨一樣，去妖魔化疫苗的副作用，但是蔡英文總統身為國家元首，率先施打，還是應該要做的示範。否則，總統自己都不敢打，卻要一般人民「不要怕，儘快打」，誰敢相信呢？
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。