昨日國民黨主席江啟臣揭露，自蔡政府上台至今，因「散布謠言」警察機關移送的案件 暴增近28倍，一般小市民被移送法院，受無妄司法之災，形同「恐怖統治」。國民黨今天進一步在臉書發文指出，更可怕的是民進黨自製的假訊息，通通沒有被處罰！

國民黨表示，近期受分租疑雲的民進黨立委王定宇，就是假訊息大戶。去年1月2日，諸多高階將領們，搭乘UH-60M「黑鷹」（Black Hawk）直升機失聯，軍方尚未發布相關救援消息，王定宇就自行宣稱獲救，為搜救添亂。去年9月，王定宇又宣稱東沙島遭包圍60小時 ，是印太地區最驚險的「60個小時」，秒遭海巡署打臉都是商船無害通過。

國民黨臉書發文附圖，列舉民進黨政要散布假訊息的行徑(取自國民黨臉書)

國民黨指出，備受爭議的還有，行政院自製的假新聞。去年11月，前發言人丁怡銘，在行政院記者會上誣指特定店家使用萊牛，店家秀出檢驗報告完全零檢出。去年12月，蘇貞昌院長為了萊豬闖關，不惜抹黑在地豬農挺開放萊豬，事後又遭相關業者打臉絕無此事。

國民黨接著表示，再看看民進黨主席蔡英文，去年3月她宣稱突破檢疫障礙，將鳳梨賣到澳洲，事後又被打臉，僅賣56公斤，還只是鳳梨乾，1公斤的生鮮鳳梨都沒有賣出去。

國民黨質疑，民進黨從立法委員到行政院再到總統府，一手「恐怖統治」動用警察找平民百姓泡茶，另一手自製「假訊息」唬弄人民。小市民不斷被政府騷擾，民進黨那些當官的從來都不會有事，綠色果真是原諒的顏色。

(中時 )