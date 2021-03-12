桃園市議員黃家齊協助文山國小辦植樹節活動，期盼在學生心裡種下綠色的種子。

桃園市桃園區文山國小辦理系列的「文山愛種樹」課程實施計畫，內容包含減塑行動家、戀戀茄苳溪、跟著土地公𨑨迌等，並邀請台灣老樹協會專業講師來幫學生們上課，12日植樹節，桃園市議員黃家齊協助文山國小辦植樹節活動，期盼在學生心裡種下綠色的種子。

文山國小表示，「文山愛種樹」課程為期8個月，從2月1日起至10月9日止，學校還為此先做了校園植樹場域資源盤點，由總務處先進行樹穴棲地的調查及改善工程，未來預計在校門口兩側種植矮灌木，做成天然的綠圍籬，讓校園整體感覺更親切自然；操場及司令台周邊則栽植喬木，期待綠蔭扶疏，讓孩子們能享受坐在大樹下學習的樂趣；至於校園內原有的大樹周邊則種植草花等蜜源植物，吸引蝴蝶盤旋，建立微型生態環境。

黃家齊也協助文山國小舉辦今天植樹節活動，期望在小學生心理種下一株綠色的種子。黃家齊指出，市府其實每年都有免費提供小樹苗給市民朋友申請種植，目的是鼓勵大家一起做環境綠美化，但這些送出去的苗木有否被善用卻是未知數，因此才會和文山國小商談課程計畫，很感謝文山國小的用心，讓植樹活動可以結合校定課程，比如中年級有「站在大樹下」的愛種樹課程、高年級也有「樹藝生活攀植趣」愛種樹課程，讓孩子能在種樹的同時也發展五感體驗、戶外探索、心智圖運用等等技能，還可以訓練觀察力，記錄樹林生態與危機，練習發掘問題的能力，以及培養解決問題的行動力、合作力等。他特別讚許文山國小的跨領域課程設計能力，也期待透過這次的活動，讓市府教育局、農業局展開首次跨局處合作，未來繼續深耕各校的環境教育。

農業局林務科則表示，市府近3年來發放給各級學校和機關團體、社區、工廠等單位的苗木數量，已高達36萬6000株，林務科除了提供樹苗外，也提供種植技術，去年更製作「植栽指南」，教導市民正確種樹的方法，提高苗木栽植的存活率，也讓市民在綠美化家園的過程中，享受、參與樹木成長的成就感，未來若機關學校有相關需求，可以和林務科聯絡。

(中時 )