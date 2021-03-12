機電大廠東元（1504）去年在家電、能源暨工程二事業獲利改善下，抵銷馬達事業海外因疫情的影響，獲利可望有5％的成長，展望今年，四大事業成長力道均佳，全球疫情若趨緩、油價持續高檔，加上美國投入基礎建設效應，營收與獲利有機會達雙位數成長。

去年東元合併營收455.63億元、年減約5％，不過獲利預期5％成長，法人預估，每股純益有機會超過1.7元，創下六年來新高。

東元公司治理中心處長簡世雄12日表示，由於馬達業務集中海外，去年受疫情衝擊，拖累整體營收表現，不過今年訂單逐步回穩、出貨量看增，美國積極推動基礎建設，馬達將成今年營收、獲利成長主要動能。

東元四大產品線營收結構，馬達約占45％、家電與工程各占12～14％、自動化設備占10～12％，其中馬達今年成長可期，能源暨工程訂單完整，自動化暨智能系統可受惠產業區域化趨勢；IE3高效率節能馬達銷售占馬達業績比重超過60％，綠色家電銷售占家電比重將近60％。

電動車布局方面，持續鎖定電動車和電動巴士動力系統產品，加入鴻海推動的MIH電動車聯盟，有助未來發展及爭取國際訂單，也持續與國內外車廠共同研發電機電控高功率與高電壓新產品，有機會今年投入商用車領域。

簡世雄表示，如果全球肺炎疫苗成效良好，加上歐美市場景氣逐漸回溫，對公司持續走在成長軌道上極有助益。

東元預計3月23日召開董事會，決議股利政策與公布財報，股利政策配息水準可望優於往年每年約五成屋六成的配發率。此外，外界關注的董事會名單，受理提名至3月29日，與華新、寶佳等三大股東將共同推出人選，人選除需符合公司治理理念外，也會具備法律、會計、財務等專業背景。

(工商 )