「蘇打綠」吉他手劉家凱近來推出〈別像個男人〉，11日在臉書分享新歌創作靈感，他表示在波士頓進修期間，某天深夜跟老婆吵架後寫下，該demo的檔名是TMD（他媽的），不知為何在憤怒時突然很有靈感的拼貼了雷鬼和爵士風格，沒想成為日後促跟Matzka合作的契機，他自虧：「算是將負能量轉正的一個美好奇蹟」。

劉家凱新歌邀來Matzka合作，Matzka霸氣分享，如果另一半就是你愛的樣子，退一步又何妨，在歌曲中，劉家凱秀了一段swing吉他solo，個人出道更正式獻唱，堪稱新歌小彩蛋，與Matzka雷鬼魂的嗓音形成巧妙反差，各成一格的男人外貌、聲線，共同點是結了婚，幽默的在歌曲中一致真情流露：「還想牽她手的話，可別太像個男人！」

他們日前拍攝MV，私底下的劉家凱正好是屬於觀察型的人，而Matzka則笑說自己一直以來都演殺手、黑社會類型的角色居多。兩人是第一次合作，剛開始面對看起來酷酷的Matzka，家凱坦言很緊張；Matzka則是擔心家凱太安靜、話太少，彼此熟悉後發現外表給人感覺是截然不同的他們，其實有很多相似的地方，家凱說：「一看到Matzka寫的歌詞，我就笑了，果然是結過婚的人！」Matzka則表示，熟了以後發現家凱其實很好聊，而且會越來越多話滿可愛的，尤其講到吉他、效果器、音樂，某些部份兩人是很像的。

劉家凱近來推出新歌。（環球提供）

劉家凱新歌邀來Matzka合作。（環球提供）

(中時 )