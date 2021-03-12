胡宇威、葉星辰主演東森《王牌辯護人》13日播出最終回，劇中潘慧如、高英軒都與多年前的三宗懸案有關，現在又為掩蓋真相繼續作惡。劇中潘慧如和高英軒互相持刀攻擊，潘慧如必須一臉陰狠的拿刀狂刺，畫面超驚悚。但拍到被別人阻止的橋段時，潘慧如還差點劃到對方，讓她當場嚇到尖叫狂喊「從後面抓啦！我要殺的不是你啦！」。

談起這場戲，潘慧如笑說明明負責刺人，但她自己卻是最害怕的那個，「我覺得好恐怖，拍完全身都是汗緊張到不行。」潘慧如還吐槽高英軒是稻草人，連高英軒都自嘲是安全玩具，大家就是盡量往他身上發洩。

而身為動作戲擔當的葉星辰，要徒手接刀還要各種擒拿對打，拍攝接刀橋段時，葉星辰甚至把刀折斷，刀片當場飛出去，被虧天生神力女。後來還有人把刀甩出去，甩到射進旁邊的樹上，插進樹幹好幾公分。讓葉星辰直呼「這場戲真的超級難拍，我們不但在戲裡要打成一團，戲外也超級驚險，根本是王牌大亂鬥。」

葉星辰拍接刀戲當場把刀折斷。（東森提供）

胡宇威因遭高英軒接連暗殺身亡。（東森提供）

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