周予天12日推出新歌〈唯一寫過的情書〉MV，他近來忙參加《全明星運動會》錄製，表現不錯，特別在游泳項目一舉得冠，獲封「水道速男」，他秀出結實勻稱38吋大胸肌，好身材一覽無遺，節目播出後，他的IG追蹤數漲粉1萬人，又驚又喜：「很感謝大家的支持。」

周予天擅長游泳，高中入選游泳校隊，回憶起在美國高中每天早上6點起來訓練4小時，學校位於山上，冬天氣溫是攝氏負13度，他自爆高中時期很痛恨游泳，因為對消毒水過敏，導致他的皮膚都爛掉、爆痘，無奈：「從高中畢業後就沒再碰過游泳。」

他一得知《全明星》有游泳項目，努力找回高中游泳的感覺，「想說為了自己、為了紅隊，要把游泳給抓回來」，周予天近期早、晚勤訓練，更交到一群好朋友，他開心表示每晚11點多睡覺，早上8點多自然醒，作息規律正常，他興奮：「從高中畢業後就沒有過的，連爸媽都很開心，非常感謝這節目。」並感性說他之前在演藝圈的朋友比較少，透過節目認識20位很棒的選手，期許自己表現越來越進步，嗨喊：「替紅隊拿下總冠軍。」

周予天在節目中展現優秀游泳能力。（星空飛騰提供）

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