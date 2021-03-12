第一金今日公告，兆豐證券總經理陳致全接任第一金證董事長葉光章之位。

近日公股人事大震盪，第一金證董事長葉光章董事長請辭，陳香如也隨之離開。第一金公告陳致全接任第一金證總經理的位置。

陳致全為美國奧克拉荷馬市大學企業管理研究所碩士，之前兆豐證券通路業務事業群兼經紀業務本部副總經理及兆豐期貨董事。

歷任兆豐證券經紀業務本部區主管、大華證券經紀業務管理部區主管及法人部主管、群益證券分公司經理人，並曾任大華期貨經理事業(股)公司董事、萬海航運獨立董事及審計委員會委員、士林紙業獨立董事及薪酬委員會委員，具有深厚的企業經營專業及管理經驗，及擁有證券、期貨及跨產業領域資歷。

陳致全在證券工作資歷20多年，兆豐證券通路業務事業群在其領軍拓展下績效亮眼，同時在金融科技創新方面，領先同業推出運用自然語意技術，提供文字及語音互動功能之「Mega理財小秘書」AI on LINE證券理財服務。

(中時 )