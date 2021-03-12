台東縣池上鄉大坡池風景優美，但遭外來魚種大肆入侵，池上鄉公所因此舉行釣害魚換消費券比賽，釣友說休閒之餘又能賺點外快。（蔡旻妤攝）

台東縣池上鄉大坡池近年來遭外來魚種大肆入侵，取代本土魚類成為強勢魚種，為減少害魚，池上鄉公所第5度舉辦為期半年的「釣害魚換消費券」比賽，釣2公斤可獲得100元消費券，活動廣受好評。池上鄉長張堯城表示，雖然1月時寒流低溫凍死不少泰國鱧魚，但琵琶鼠魚仍存活在池底，因此力邀各界釣魚高手，一同到池上除害。

「感謝老天！寒流除去一批泰國鱧」張堯城表示，雖然日前寒流凍死不少泰國鱧，但大坡池內另一外來魚種為琵琶鼠魚，會躲藏水中底層避冬，也是得透過釣友協助才能除害魚。琵琶鼠魚吃魚卵，泰國鱧魚吃小魚，所以本土魚種，都被這2種魚吃了。

釣魚線一繃緊，釣客趕緊揚竿，上鉤的魚則不斷掙扎，劉姓釣客說，自活動開辦後，每日都與朋友相約池畔釣魚，看看誰釣得多！由於害魚在台灣沒有天敵，「每年來釣數量都很多」，此外，累積換得的消費券還能去釣具店更新釣魚裝備，非常實用。

鄉公所表示，要在魚類繁殖前將害魚釣除，因此比往年提早1個月舉行。不僅有長濱、成功釣客特地前來，更曾有高雄釣客來一展身手，不過活動期間長達半年，發現外縣市釣客並前往兌換消費券。根據數據顯示，近年分別釣除2113公斤、1366公斤、3445公斤及4266公斤，4年釣除高達11000多公斤的害魚，可見活動在多年的推廣下，深獲鄉親肯定。

據了解，琵琶鼠魚別名垃圾魚，在數十多年前被水族業者引進用來清理水族箱，幼魚時模樣還算可愛，但只需1年半的時間便可長到42公分，外型變得可怕、因此還有「異形」的別稱，導致不少飼主棄養，因而引發水中生態浩劫。

(中時 )