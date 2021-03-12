有不少網紅是高富帥或白富美，不時分享奢侈玩樂生活，但日本怪獸美妝學院千金楊靜敏卻很不同，含著金湯匙的她不僅12歲就跟母親林幸如闖蕩商場，還在基層當過4年櫃姐，日前上節目分享遇過的奧客，讓她學到不少應對經驗，也讓其他嘉賓聽了哭笑不得。

日前楊靜敏受邀到節目《綜藝大熱門》當嘉賓，主題是櫃姐櫃哥的甘苦談，沒想到出身就是千金小姐的她，其實在國外生活時，有親自到基層服務顧客，當了4年櫃姐；現場所有人都很意外，對楊靜敏刮目相看。

美妝千金楊靜敏在《綜藝大熱門》分享當櫃姐的經驗。(圖/ 摘自《綜藝大熱門》YouTube)

她也提出自己遇到過的奧客，其中印象最深刻的，有一名顧客買了產品回家，過了一段時間又跑來退貨，重點是對方買的產品幾乎快用完，退貨理由還是「不適合」，讓她覺得莫名其妙，但秉持服務至上，還是得替顧客退貨；另外也有客人要求幫忙化妝，完妝後任何東西都沒買就走了，她也很無奈。

楊靜敏從小含著金湯匙長大，3歲就跟著父母移居日本和加拿大，而愛漂亮的她對彩妝很有興趣，精通多國語言外，還拿到溫哥華時尚彩妝學院全球彩妝文憑；2019年成為國際彩妝品牌MAC的彩妝師，2020年回台灣接班母親林幸如創立的「日本怪獸美妝學院」。

(中時新聞網)