公股金融再有高層人事異動。據透露，繼土銀、合庫、第一金證券上週人事異動之後，接下來公股銀行彰銀總經理已在12日確定進行人事異動，將由一銀副總周朝崇，轉換跑道接掌彰銀總經理；除此之外據指出，土銀董事長也已確定由總經理謝娟娟升任，副總何英明升土銀總經理。合庫總經理亦將由對海外業務熟稔的合庫副總林衍茂升任。第一金證券董事長也確定由兆豐證券總經理陳致全接，並且暫代總經理。

彰銀總經理黃瑞沐自從去年八月間，就曾有異動傳聞，不過時隔數月都未有結果，據悉主要和彰銀目前有台新金的問題有關，因此不少被接觸的人，對於彰銀總座均無意願接任，不過該人事案已明朗，已確定將由一銀副總周朝崇接掌。

財政部將在下週三率九大公股金控、銀行前往財委會備詢，據悉，相關的高層人事布局都會在財委會備詢之前完成，包括土銀董總人事、以及彰銀總經理人事，都已在12日確定。

此次相關的公股銀行高層人事異動，均採取內升，可說走專業路線，未再有其他地方空降的相關人事布局安排，而下一波的公股金控、銀行人事異動，應會在六月股東會改選前後，包括第一金、兆豐金、台企銀今年五月、六月都有改選，屆時財政部也會確認這三家金控、銀行的高層人事布局是維持現狀，或是調整。

(工商 )