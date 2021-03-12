張信哲推出新專輯《就懂了》，近來擔任Hit Fm聯播網3月hito大台柱，他13日接受《HIT週末！》主持人GiGi專訪，關於新專輯，張信哲2019年赴瑞典與音樂人合作，瑞典音樂人一直稱讚他聲音太美妙，張信哲謙虛地說：「覺得都是客套話！」被問及如何讓聲音一直處於完美的狀態？今年53歲的張信哲表示沒有刻意保養，「我吃東西吃很辣，是因為天生本質好。」

張信哲認為跟長期使用有關係，一直有在運用嗓子，持續訓練，基本上就跟機器一樣，有在運轉就不會卡卡的。主持人GiGi也發現，張信哲接受訪問時跟唱歌發聲位置不同，張信哲提到，可能是跟他在合唱團跟學聲樂有關，因為算是正規訓練出來的，知道聲音如何掌控，如果運用的好其實是不會傷害喉嚨的，也是他擁有優美歌聲的秘訣之一。

疫情這段期間無法出國，張信哲有感而發說：「讓我更珍惜朋友！」之前工作飛來飛去，與各地的朋友們隨時能相見，但現在疫情阻礙了他們的距離，所以更加珍惜人跟人之間相處的好時光。以往他工作忙碌，放假都宅在家，比較少赴約；但現在多出了自己的時間，朋友找就會出門，多跟朋友敘敘舊，因為真的不知道未來還會發生什麼事情。

(中時 )