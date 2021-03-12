台北萬華以小吃聞名，位在西園路二段上，有家15年的人氣燒臘店，老闆娘是來自大陸湖北，她接受《中時新聞網》訪問，分享新住民嫁來台灣的婆媳關係，不過，談及某些因素而聚少離多的子女數度哽咽。

艋舺15年超人氣燒臘店 新住民曝台婆媳關係

尹老闆娘分享新住民與台婆媳關係。(照片/吳振煌 拍攝)

「烤到酥脆的鴨肉，熟練的刀工聲響，饕客迷的暈頭轉向」看似樸實、不起眼的小店面，中午用餐時間燒臘店人潮絡繹不絕，一人店面大小事，全都由尹老闆娘自行包辦，即便有時忙不過來，還是熱情招呼客人。老闆娘表示，台灣人很有情味，早期做會很緊張，會不小心切到手，不過客人都會說沒關係，甚至還有人會幫忙收碗筷。

尹老闆娘坦言，早期做會很緊張，時常不小心會切到手。(照片/吳振煌 拍攝)

尹老闆丈夫早年在湖北工作，她和先生在友人打牌聚會上相識，婚後不久與先生來到台灣經營燒臘店。不過夫妻間工作習慣大不相同，容易產生摩擦，後來丈夫轉行改做外送，她則一肩扛起整家店的責任。老闆娘坦言，建議夫妻不要一起工作會容易吵架，以前大多因公司事而吵，男生上班愛滑手機，做事慢慢的就會生氣。

平時與兒女聚少離多，尹老闆娘很享受天倫之樂時光。(照片/尹學梅 提供)

兩人戀愛時甜蜜蜜，正式進入婚姻後，不再是兩人世界，住進大家庭裡，又是另一個考驗。老闆娘表示，大家庭問題多，大家做朋友都還好，但住在一塊生活習慣大不同，小則兩夫妻可為蓋牙膏蓋的問題吵架。老闆娘更透露，不喜歡婆婆來參與夫妻間的事，說者無心、聽者有意，有時兒子不對，婆婆連媳婦也一起罵，心裡當然就會不爽。

隨著不同文化差異與思維，異國婚姻經營不容易，與先生、婆婆緊張的三角關係，是門需要不斷學習的婚姻課題。老闆娘哽咽表示，很希望兒女有空就來，我都會煮東西、買東西來彌補，平時不在他們身邊的缺憾，只希望他們平安健康。來台15年，身處異鄉的新住民尹老闆娘，也不忘透過鏡頭，和遠在湖北的親友感性告白，希望平安健康就好，不用擔心我在這邊，我在台灣過得很好。

(中時新聞網)