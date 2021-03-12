自從外送平台崛起，不僅創造許多商機，也發生許多有趣的事情，無論是暖心、還是奇葩外送員、顧客等，經常引起不少話題，最近一名外送員在網路上分享，某天接到「公墓訂單」的經歷，當場讓他嚇到不小心閃尿。

這名外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文並附上照片，照片中顯示這名外送員接到一筆訂單，時間將近凌晨12點，地點則是為在南投埔里的「公墓旁涼亭」，雖然地點令人猶豫，不過外送員還是接下這筆訂單。

外送員深夜接到公墓訂單（圖片截自／外送員的奇聞怪事）

當外送員將餐點送達公墓時，顧客見到外送員抵達，瞬間嚇了一跳，從椅子上彈起來，結果此舉也讓外送員受到驚嚇，讓原PO直呼「害林北滴兩滴出來」，原來這名顧客是高中生，似乎一個人在公墓旁玩手機抓寶，玩到一半覺得肚子餓，所以才叫外送。

被嚇到的外送員也在發文中大嘆，「孩子，你可以去網咖，也可以去把馬子，何必三更半夜在這裡玩手機」。文章讓許多網友笑翻，留言表示「夜總會叫宵夜，正常的，沒事」、「這孩子真淘氣」、「他在公墓把妹啊，沒毛病」、「確定他是人嗎」，而高中生下訂的鹹酥雞店名「犁田」，也意外成為亮點，笑虧鹹酥雞店與顧客根本絕配。

(中時新聞網)