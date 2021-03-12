中華民國不動產代銷公會全聯會第四、五屆理事長，今（12）日舉辦交接典禮，現任理事長新聯陽實業旗下新聯昌廣告公司董事長王志祥，在中華民國建商公會全聯會榮譽理事長吳寶田監交下，交棒給下屆龍頭台中萬群地產總經理謝坤成。吳寶田表示，有關最新修訂的房地合一稅2.0，建請政府不宜把閉鎖期拉太長，以免影響市場流動性。
理事長新聯陽實業旗下新聯昌廣告公司董事長王志祥，在交棒給副理事長台中萬群地產總經理謝坤成時表示，他接任理事長時平均銷售率只有22％，現在又回到榮景，目前會員家數從原本的九百多家到達1,242家。他打趣說，目前政府延長兩稅合一年限，可能新任理事長謝坤成，頭會很痛。
吳寶田表示，昨天行政院通過房地合一稅2.0版，預期將對不動產流動性造成衝擊，預料將影響不動產契稅，土增稅，甚至於長照稅收來源。建請政府不宜把閉鎖期拉太長，以免影響市場流動性。
(工商 )
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