公視、myVideo《天橋上的魔術師》本周劇情大爆發，「點媽」孫淑媚面對品學兼優的大兒子初孟軒「Nori」，突然離家出走，全家人都為此吃不下、睡不好，四處求神問卜，甚至還衝到男廁，趴著聞小便斗，只為找到大兒子的一點點蛛絲馬跡，與前面嗆辣虎媽的模樣大不相同，展現收放自如的全能演技！

劇中孫淑媚、楊大正這對夫妻，找兒子找到情緒爆發，一度把初孟軒的東西丟掉，楊大正脫口而出一句「你生這什麼缺角的兒子！」讓孫淑媚徹底崩潰，兩個人因此推打起來，入戲的他們甚至連手腳有受傷都沒感覺。孫淑媚說，兩人當時心裡有底，因此是很壓抑在吵架、打架，「你就是不可以罵完美的兒子！我覺得那一場戲每一個演員我相信都一樣，不會怕受傷，不會怕給太多情緒或情感。」

她也透露，有一場拍攝找Nori的戲，孫淑媚拍完後看到在一旁等待的初孟軒在哭，說「看到媽媽這樣有一點受不了，很難過。」讓孫淑媚直呼「他的心很柔軟，他也完全進入了那個狀態。」初孟軒也說，孫淑媚讓他很有歸屬感的溫暖。孫淑媚劇中展現精湛演技，若有機會，她想跟「點媽」說辛苦了，撐起這個家，也想對「Nori」說「給媽媽一個機會了解你的世界！」

另外「阿猴」羅士齊、「小蘭」盧以恩即將面臨當兵考驗，劇中阿猴進入軍中，和小蘭用寫信、錄音帶傳情，「我每次聽到海浪的聲音就會想到你。」羅士齊也為戲高唱〈最後一次溫柔〉展現好歌喉，盧以恩聽完「都快愛上他了」。不過「小蘭」上大學後有了新朋友，「阿猴」不免吃醋，只好找好兄弟阿派、阿澤訴苦，喝酒解憂愁。盧以恩透露，拍攝時導演楊雅喆走到她旁邊對她說，「不被愛的才是第三者。」讓她整個大走心，也很快進入情緒濃烈的哭戲。

《天橋上的魔術師》每週六晚間9點，公視頻道、myVideo首播及上架，10點、11點 Netflix台灣新集數上架，11點 公視+新集數上架。幕後特輯一小時完整特集將於3月20日晚間11點於公視頻道、myVideo首播，晚間12點公視+、myVideo上架免費看。

楊大正、孫淑媚四處發傳單找失蹤兒子。（公視、myVideo提供）

初孟軒飾演品學兼優建中生，卻突然失蹤。（公視、myVideo提供）

盧以恩戲裡詮釋青春愛戀糾葛。（公視、myVideo提供）

羅士齊（左起）、盧以恩、朱軒洋上酒吧。（公視、myVideo提供）

孫淑媚四處尋找失蹤大兒子。（公視、myVideo提供）

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