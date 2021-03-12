彰銀總經理 一銀副總周朝崇接替黃瑞沐 19:372021/03/12 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 公股人事再度震盪，彰銀總經理黃瑞沐之職由第一銀行副總周朝崇接任，周朝崇證實已經接到通知了。 根據了解，財政部上周已詢問過周朝崇的意願。 公股行庫寵薪轉戶 競推優惠 公股人事續震 第一金證董座被請辭 (中時 ) #周朝 #彰銀總經理 #副總 #黃瑞沐 #公股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 第一金證券董總 傳被請辭 04:102021/03/10 財經要聞 投信內資愛台股 拚季底作帳 04:102021/03/09 證券．權證 中小企業元月放款回溫 中信銀衝第一 18:102021/03/09 財經 礁溪泡湯嗑美食 長榮鳳凰酒店吃到飽火鍋超值到爆 09:152021/03/11 生活 《美股掃瞄》1.9兆美元紓困案就等拜登簽字實施 道瓊再創歷史新高 08:362021/03/11 財經 傳產領頭羊穩步 瑞銀喊買儒鴻 04:102021/03/10 證券．權證 今年來營收15強 電子包前五 04:102021/03/11 產業特刊 混血星二代當劈腿渣男 星媽還提供SOP指導 16:412021/03/11 娛樂 礁溪寒沐酒店業績 坐二望一 04:102021/03/12 產業特刊 單月新增逾百億 中小企1月放款 中信銀第一 04:102021/03/10 金融．稅務 永豐餘：工紙至少再旺兩年 04:102021/03/09 財經要聞 財經熱門新聞 快刪！10款APP被爆遭植入木馬 銀行帳戶恐被盜用 - 財經 拜登凶狠勝川普 打擊華為5G再亮大殺招 - 財經 - 中央社 高通掰了？傳蘋果自研5G數據機晶片 台積電又吃大單 - 財經 傳Netflix將禁「非同住」者分享帳號 打擊多人共享看片 - 財經 美債殖利率噩夢沒醒 那指100期貨挫250點 特斯拉又崩4％ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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