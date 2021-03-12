情侶間只要感覺對方行為詭異，直覺一定有鬼！一名女大生發文表示，她剛與男友交往時，都有互看手機的習慣，但最近發現，只要想看男友手機，對方就很緊張，後來才知道他偷偷分享了一堆A片到群組，讓他感到相當錯愕。不料文章曝光後網友反而大讚：「看A片總比偷吃好」、「不看更危險」。

這名女大生在學生網路論壇Dcard表示，與男友交往至今2年，剛交往時2人都會互看手機內容，可是最近這幾個月只要想看男友的Line，對方就非常緊張，然後跟她要回手機，讓她充滿狐疑直覺一定有鬼，於是當天凌晨趁男友睡覺，偷偷檢查他的手機。

豈料打開一看，竟然發現男友與朋友創了一個群組，裡面全都是A片，男友還在睡覺前，偷偷傳了好幾部片子到群組，雖然手機的網頁紀錄沒發現奇怪的東西，卻讓她感到焦慮「裡面有好幾百部A片，有點錯愕我該怎麼辦？有點嚇到，畢竟男友跟我說不會刻意看這些，結果挖出這麼多東西。」。

貼文曝光後，網友反而大推「男女生的生理需求本來就差很多，這很正常，我覺得他不約砲不偷吃不聊色，乖乖看A片已經是100分男友了」、「看A片已經是最衛生安全的了，不看的更危險」、「A片還好啦，妳不可能時刻在他旁邊，他總有生理需求需要自己解決的時候，很正常啦」、「看A片總比偷吃好」、「只要男生多少都會收藏吧！搞不好他在學技術」、「還好啦真的！我男友書籤也一堆A片啊哈哈哈，他藏我也藏」。

(中時新聞網)