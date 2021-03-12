警方逮捕張嫌，並在其背包內查獲JP915改造手槍1把及子彈。(警方提供／林雅惠高雄傳真)

高雄市日前才發生2死槍擊案件，12日下午又險些傳出槍擊案！陳姓、張姓兩名男子相約在楠梓區一家超商內交易虛擬貨幣泰達幣，張將陳交付的現金放入背包，但陳並未交付泰達幣，兩人因此扭打起衝突，陳見張背包內有槍械，立即通報店員協助報警，警方趕到現場逮捕張嫌，查獲JP915改造手槍1把、子彈5發，將追查槍枝及子彈來源，偵訊後將依詐欺、槍砲罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

警方表示，12日下午4時30分，楠梓分局楠梓派出所警員接獲勤指中心通報，指出楠梓區鳳楠、朝明路口7-11超商內有糾紛案件，警方立即趕到現場處理。

員警到場後，經了解是被害人陳姓男子於網路認識嫌疑人張姓男子，張嫌戶籍在宜蘭、陳姓男子是台南人，為了交易虛擬泰達貨幣，相約於12日下午4時在高雄市楠梓區鳳楠、朝明路口的7-11超商內交易10萬虛擬泰達貨幣（合新台幣282萬元）。

交易過程中，張嫌先將陳姓被害人交付的現金放置背包內，但陳發現張嫌並無泰達幣可轉給他，故於假借轉泰達幣之際，看見張嫌背包內有槍械，見狀立即與張嫌發生扭打，並高呼請超商店員立即報警。

員警於獲通報後2分鐘內趕到現場逮捕張嫌，並在其背包內查獲JP915改造手槍1把、子彈5發，全案將追查槍枝、子彈來源，並依詐欺、槍砲罪嫌將張嫌移送橋頭地檢署偵辦。

(中時 )