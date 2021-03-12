行政院會昨日通過房地合一2.0，重拳打炒房，並將預售屋納入課徵範圍，中華民國不動產開發公會榮譽理事長吳寶田表示，房地合一重稅稅率的閉鎖期延長，對於不動產的流動性將造成嚴重影響。不僅衝擊地方土地增值稅、契稅的稅收，可用在長照的房地合一稅收也會短收，建議新制的閉鎖期不宜太長，減少對產業影響。

中華民國不動產代銷經紀商業同業公會理事長今日交接，由謝坤成出任第五屆理事長，對於政府祭出房地合一2.0，他直言，打得（業界）很痛！謝坤成苦笑說，2014年他接任台中代銷公會理事長，政府祭出房地合一1.0，這次接任中華民國不動產代銷公會理事長的前一日，政院再度推出房地合一2.0，

謝坤成表示，希望政府不要下手這麼重，現今房巿表現，奠基於資金充沛，產業發展，民眾賺了錢多會流入房巿、股巿，將會與政府溝通，表達心聲，持續讓這一行生存下去。

商總理事長許舒博表示，商總將會帶隊，進入立院，見立法院正副院長及三黨黨鞭，也會請立院62位諮詢顧問協助，盡力協調，期盼政府聽到業界的心聲。

(中時 )