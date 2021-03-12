今（12日）植樹節，新北市政府動保處與臺灣鐘萼木達人陳清課於猴硐貓村種下4株臺灣稀有種「國寶植物」鐘萼木、貓薄荷打造貓咪樂園。（動保處提供）

今（12日）植樹節，新北市政府動保處與臺灣鐘萼木達人陳清課於猴硐貓村種下4株臺灣稀有種「國寶植物」鐘萼木、貓薄荷打造貓咪樂園。（動保處提供）

今（12日）植樹節，新北市政府動保處與臺灣鐘萼木達人陳清課於猴硐貓村種下4株臺灣稀有種「國寶植物」鐘萼木、貓薄荷打造貓咪樂園。猴硐為新北市一日郊遊的好去處，也是CNN評選為世界六大賞貓景點，透過植樹節在猴硐貓村種植鐘萼木深具保育價值，也替猴硐貓村添色，讓民眾到猴硐賞貓之餘，亦能觀賞國寶級植物。

鐘萼木是冰河期遺留下來的臺灣國寶植物，曾經一度消失而被懷疑瀕臨絕種，後來在猴硐深山發現1000多株，瑞芳猴硐因而被稱為鐘萼木的故鄉，因開花時像倒吊鐘而得名，花朵盛開時非常漂亮，曾有民間謠傳「聽說在鐘萼木下許願就會美夢成真」。達人阿課提到，靠著從小跟著父親種盆栽的經驗，利用自家後山空地進行鐘萼木種子復育工作，秉持永不放棄的精神，堅持5年終於復育成功。他表示復育的關鍵在於氣候與濕度，也分享一段話「有心總會成功」展現職人態度。

動保處指出，透過植樹節除了種下國寶級鐘萼木外，在貓村也種下一大片貓咪喜愛的薄荷草。貓薄荷又稱乾貓草，是唇形科荊芥屬，其中的荊芥內酯能刺激貓費洛蒙受器，有助貓促進食慾、舒緩壓力、放鬆安定情緒等功效，期盼藉由廣植特色綠植栽，把猴硐貓村打造為「貓咪樂園」，使貓咪得以紓壓，並營造出動植物共融的生態，提供猴硐貓村一個安居的好地方。

動保處表示，猴硐貓村是新北市動保資產，常吸引中外遊客參訪，園區目前列冊有125隻貓，平時由店家及志工協助照料，提醒民眾前來園區應遵守相關規定，以拍照代替逗弄貓，並保有公德心勿攀折稀有珍貴花朵或破壞景觀，共同維護猴硐貓咪健康福祉，展現新北市友善動物城市一面。

(中時 )